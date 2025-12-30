Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:09

Раскрыты планы Великобритании на одного из африканских лидеров

FT: Великобритания планировала свергнуть президента Зимбабве Мугабе

Роберт Мугабе Роберт Мугабе Фото: Matthews Baloyi/Global Look Press
Великобритания в 2004 году рассматривала возможность использования военной силы для свержения второго президента Зимбабве Роберта Мугабе, сообщает Financial Times со ссылкой на рассекреченные правительственные архивы. Поводом для обсуждения силового сценария стала земельная реформа 2000 года, в ходе которой земли, захваченные британскими колонистами, были возвращены коренному населению.

В материале говорится, что британские власти, включая премьера Тони Блэра, опасались очередного переизбрания «огорчительно бодрого» Мугабе. В закрытом меморандуме под заголовком «Убрать Мугабе» высокопоставленная чиновница предложила поступить с лидером Зимбабве так же, как годом ранее поступили с иракским президентом Саддамом Хусейном, свергнутым в результате вторжения коалиции во главе с США.

В конечном счете от силового сценария отказались из-за его высокой стоимости, выбрав тактику изоляции страны и тайной поддержки оппозиции. Роберт Мугабе, возглавлявший Зимбабве с 1980 года, сохранял власть до 2017 года.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность начала войны с Венесуэлой. Он отметил, что в этом вопросе все зависит от действий Каракаса. Вместе с тем американский лидер отказался отвечать напрямую, является ли его главной целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместо этого он подчеркнул, что венесуэльский лидер точно знает, чего хотят США.

Зимбабве
Роберт Мугабе
Великобритания
свержения
