Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп допустил возможность начала войны с Венесуэлой. В телефонном интервью телеканалу NBC News он отметил, что в этом вопросе все зависит от действий Каракаса.

Нет, я не исключаю этого, — ответил Трамп журналистам.

Вместе с тем американский лидер отказался отвечать напрямую, является ли его главной целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместо этого он подчеркнул, что венесуэльский лидер точно знает, чего хотят США.

Ранее Трамп заявил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По словам главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.