В США электрочайников нет вообще, а мы без них жить не можем: вот почему так — ответ неочевиден

В каждой стране есть свои бытовые привычки, которые кажутся странными со стороны. Для жителей России, Европы и Азии электрочайник — почти обязательный предмет на кухне. А вот в США его действительно можно не найти даже в хорошо оборудованном доме. И дело здесь не в бедности или забывчивости — причины куда глубже.

Во-первых, в американской культуре чай никогда не был культовым напитком. Исторически там прижился именно кофе, и сегодня он остается главным утренним и рабочим ритуалом. Поэтому вместо чайников на кухнях чаще стоят кофемашины, кофеварки и капсульные аппараты, которые умеют нагревать воду и без отдельного прибора.

Во-вторых, американцы спокойно пьют воду прямо из-под крана — как холодную, так и горячую. В большинстве регионов она проходит строгий контроль, и люди доверяют этим проверкам. Для чая они нередко используют горячую водопроводную воду или просто разогревают ее в микроволновке — способ, который в странах с чайной культурой вызывает недоумение.

Есть и экономико-технический момент. Напряжение в американской электросети — около 120 вольт, тогда как в Европе и России — 220–230. Из-за этого электрочайники работают медленнее, закипают дольше и теряют главное преимущество — скорость. При этом электричество в США недешевое, а быстрый ритм жизни не располагает к ожиданию.

Кроме того, американцы действительно чаще покупают готовые напитки — кофе и чай навынос. Готовить дома «по всем правилам» там нередко считается либо вопросом привычки, либо достатка, поскольку качественные продукты стоят дорого. Так что электрочайник в США — не необходимость, а экзотика. А для нас он остается символом уюта, привычек и совсем другого отношения к чаю.

