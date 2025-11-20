Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:03

Накипь в чайнике больше не появится: секрет морской ракушки для идеальной воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Знакомый белый налет на стенках чайника портит вкус воды и выводит из строя приборы. Существует удивительно простой и абсолютно натуральный способ решить эту проблему раз и надолго. Он не требует химии и лишних хлопот, а помощником выступит обычная морская ракушка.

Достаточно просто положить одну чистую морскую ракушку в чайник и больше не вынимать. Она будет работать как природный размягчитель воды, притягивая к себе соли жесткости. В результате известковый налет образуется не на стенках и тэне, а на самой ракушке.

Вы будете замечать, что накипи практически не возникает, а вода становится вкуснее. Раз в месяц ракушку нужно просто достать и почистить щеточкой под струей воды, чтобы смыть с нее накопившиеся отложения. Этот нехитрый метод подходит для любых чайников — и электрических, и обычных, и прекрасно работает месяцами, экономя ваши силы, деньги и продлевая жизнь любимой кухонной утвари.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

