20 октября 2025 в 12:15

Никакой желтизны, а только сияние: как за 15 минут очистить ванну без химии — бабушкин секрет из двух ингредиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Для приготовления раствора смешайте сок одного лимона с тремя ложками соды, при желании добавьте щепотку соли. Нанесите пасту на поверхность ванны, особенно на проблемные зоны, оставьте на 15 минут.

Лимонная кислота растворит известковый налет, а сода создаст пену, которая вытолкнет загрязнения.

Смойте состав водой, протрите насухо — и ваша ванна засияет без разводов и желтизны. Средство безопасно для детей, не имеет токсичных испарений и стоит копейки.

Ранее сообщалось, что решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

