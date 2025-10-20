Никакой желтизны, а только сияние: как за 15 минут очистить ванну без химии — бабушкин секрет из двух ингредиентов

Если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.
Для приготовления раствора смешайте сок одного лимона с тремя ложками соды, при желании добавьте щепотку соли. Нанесите пасту на поверхность ванны, особенно на проблемные зоны, оставьте на 15 минут.
Лимонная кислота растворит известковый налет, а сода создаст пену, которая вытолкнет загрязнения.
Смойте состав водой, протрите насухо — и ваша ванна засияет без разводов и желтизны. Средство безопасно для детей, не имеет токсичных испарений и стоит копейки.
