07 ноября 2025 в 11:13

Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оказывается, обычная луковица может стать отличным помощником в поддержании чистоты и здоровья вашей ванной комнаты. Она работает как естественный антисептик, уничтожая бактерии и устраняя неприятный запах без всяких химикатов.

Просто положите нарезанный пополам овощ рядом с раковиной или душем — и вскоре почувствуете разницу.

Все дело в особых веществах, называемых фитонцидами, которыми богат лук. Они способны подавлять рост плесени и микробов, создавая благоприятный климат в закрытом пространстве.

Благодаря этому простому средству воздух становится свежее, а вероятность появления грибка снижается почти вдвое. Такой способ понравится тем, кто заботится о здоровье своей семьи и стремится минимизировать использование химии в быту.

