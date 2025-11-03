Порядок в шкафу за час: метод четырех коробок для радикальной расхлебки

Хаос в гардеробе крадет ваше время и нервы. Но навести идеальный порядок можно быстро и без мучительных раздумий — поможет проверенный метод четырех коробок.

Подготовьте емкости с надписями: «Хранить», «Выбросить», «Отдать или продать» и «Сомневаюсь». Безостановочно распределяйте вещи по коробкам, не застревая на деталях: скорость снижает эмоциональную привязанность. В «Хранить» отправляйте только актуальные вещи текущего сезона, идеально вписывающиеся в ваш образ жизни. В «Выбросить» — испорченные предметы, в «Отдать» — качественные, но ненужные.

Коробку «Сомневаюсь» закройте и уберите на один-два месяца. Если за это время ничего не понадобилось — отдайте не глядя. Завершите процесс аккуратной раскладкой «хранимых» вещей и немедленным выносом остальных коробок. Результат — освобождённое пространство и экономия времени на поиски нужных предметов.

