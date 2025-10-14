Больше не надо стоять у мойки часами: вот, как легко и быстро очистить решетку от нагара

17Решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

Для очистки растворите три таблетки в горячей воде и погрузите решетку в раствор. Время воздействия — от пяти часов до суток, в зависимости от степени загрязнения. За это время нагар размягчается и легко удаляется обычной губкой.

Метод эффективен благодаря составу таблеток, содержащему щелочи, фосфаты и другие активные компоненты. Обязательно работайте в защитных перчатках. Регулярная очистка таким способом поможет поддерживать решетку в идеальном состоянии.

