Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 08:25

Затупившийся секатор: как за 15 минут вернуть инструменту лезвие острее бритвы

Читайте нас в Дзен

Знакомая история: любимый секатор начал «жевать» ветки, а не резать? Не спешите в магазин за новым или тратить деньги на мастерскую. Есть проверенный домашний способ быстро вернуть лезвию идеальную остроту, и для него не нужны никакие специальные точильные станки. Все сделаем своими руками!

Для работы нам понадобится только наждачная бумага на текстильной основе. Опытные садоводы советуют иметь под рукой два варианта: крупнозернистую для серьезных зазубрин и мелкозернистую для финальной доводки. Первым делом разбираем секатор, сняв пружину, и хорошенько очищаем все детали от грязи обычной жесткой губкой, стараясь не касаться самой режущей кромки.

Сама заточка — дело внимательности. Закрепите наждачку на ровном деревянном бруске, слегка смочите ее водой. Держите лезвие под прямым углом к поверхности и совершайте плавные уверенные движения строго от себя. Так мы и угол сохраним правильный, и пальцы в безопасности. Точим до тех пор, пока кромка не станет ровной и блестящей. После сборки не забудьте смазать все подвижные части и болт машинным маслом — инструмент будет работать плавно и прослужит вам еще много сезонов. И никакой сложной науки!

Ранее сообщалось, что известковый налет на раковине портит внешний вид кухни и создает ощущение неопрятности. Вместо дорогой химии можно использовать простые продукты, которые найдутся на каждой кухне. Эти методы безопасны, экономят бюджет и реально возвращают сантехнике первозданный блеск.

Проверено редакцией
Читайте также
Делюсь секретом моего подоконника: пахнущий мятой свежестью и летом! Теперь мой чай и десерты всегда с яркой зеленью
Общество
Делюсь секретом моего подоконника: пахнущий мятой свежестью и летом! Теперь мой чай и десерты всегда с яркой зеленью
Хозяйственное мыло — супергерой быта: 3 неожиданных способа применения
Общество
Хозяйственное мыло — супергерой быта: 3 неожиданных способа применения
Сырость в квартире — не приговор: простые способы вернуть дому свежесть и уют
Общество
Сырость в квартире — не приговор: простые способы вернуть дому свежесть и уют
Работы в саду в январе: что сделать в самый холодный месяц
Семья и жизнь
Работы в саду в январе: что сделать в самый холодный месяц
Работы в саду в декабре: что нужно успеть до морозов
Семья и жизнь
Работы в саду в декабре: что нужно успеть до морозов
секаторы
домохозяйства
садоводство
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Яркие и душевные открытки на Рождество: поздравьте самых дорогих людей!
Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса
Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 129 БПЛА
Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Роснедра отчитались о приросте запасов золота
Что есть в сочельник: готовим вкусные вареники с картошкой
Разговение после Рождественского поста: правила и меню
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
Провал контратак ВСУ, беспилотный «кошмар»: новости СВО к утру 6 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января
Как заставить себя работать после новогодних каникул: рецепты от стресса
Косачев счел интересной реакцию ЕС на заявление США о Западном полушарии
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.