27 октября 2025 в 13:27

Как забыть о накипи в электрочайнике: природная ракушка сохранит прибор чистым и продлит его срок службы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белый налет в чайнике портит вкус воды и заставляет ТЭН работать с лишней нагрузкой. Регулярная чистка уксусом или лимонной кислотой требует времени, а многие ищут более простой способ. Есть природный метод, который защищает нагревательный элемент заранее и делает проблему накипи почти незаметной.

Секрет в морской ракушке: карбонат кальция в ее составе притягивает соли жесткости, позволяя им оседать на поверхности раковины, а не на стенках и нагревателе. Достаточно поместить подготовленную раковину на дно чайника и кипятить воду как обычно.

Со временем на ракушке появляется тонкий белесый налет, а прибор остается чистым. Ракушку легко обслуживать — промыть раз в месяц мягкой щеткой, вернуть в чайник, и защита от накипи снова действует. Метод безопасен, подходит для всех моделей и сохраняет вкус воды.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

чайники
техника
советы
очистка
Валерия Мартынович
В. Мартынович
