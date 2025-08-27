Чайник снова как новый: простой способ убрать накипь за час

Накипь появляется в любом чайнике — электрическом, металлическом или керамическом. Это отложения кальция и минеральных солей, которые образуются при нагреве воды.
Опасности для организма накипь не несёт: соли кальция и магния легко растворяются в желудке. Но при постоянном употреблении такой воды нагрузка на организм может увеличиться. Поэтому чайник стоит регулярно очищать.
Быстрый способ удаления накипи:
- лимонная кислота — 1–2 ст. ложки;
- лимон — ¼ часть.
Как почистить чайник:
- Налейте воду в чайник.
- Добавьте лимонную кислоту и дольку лимона, размешайте.
- Вскипятите раствор и оставьте на 1–2 часа.
- Слейте жидкость и тщательно промойте чайник.
После такой чистки накипь легко сходит со спирали и стенок, а внутри чайник снова будет сиять.
Белесый налет на керамических горшках портит внешний вид и указывает на накопление солей в почве. Лимонная кислота — простой и доступный способ решить проблему без дорогостоящих средств.