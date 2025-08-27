Чайник снова как новый: простой способ убрать накипь за час

Накипь появляется в любом чайнике — электрическом, металлическом или керамическом. Это отложения кальция и минеральных солей, которые образуются при нагреве воды.

Опасности для организма накипь не несёт: соли кальция и магния легко растворяются в желудке. Но при постоянном употреблении такой воды нагрузка на организм может увеличиться. Поэтому чайник стоит регулярно очищать.

Быстрый способ удаления накипи:

лимонная кислота — 1–2 ст. ложки;

лимон — ¼ часть.

Как почистить чайник:

Налейте воду в чайник. Добавьте лимонную кислоту и дольку лимона, размешайте. Вскипятите раствор и оставьте на 1–2 часа. Слейте жидкость и тщательно промойте чайник.

После такой чистки накипь легко сходит со спирали и стенок, а внутри чайник снова будет сиять.

