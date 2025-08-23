Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Этот лайфхак спасет керамические горшки от белесого налета навсегда

Белесый налет на керамических горшках портит внешний вид и указывает на накопление солей в почве. Лимонная кислота — простой и доступный способ решить проблему без дорогостоящих средств.

Для очистки понадобится только горячая вода и 1–2 столовые ложки лимонной кислоты, растворённые в литре воды. Раствор полностью растворит минеральные отложения, не повредив керамику.

Погрузите горшок в раствор так, чтобы покрыть налет, и оставьте на 1–2 часа, при сильных загрязнениях — на всю ночь. Кислота размягчит солевые отложения, которые затем легко удаляются мягкой губкой или нейлоновой щёткой.

Избегайте металлических скребков и абразивов — они повредят глазурь и оставят царапины.

После обработки тщательно промойте горшок проточной водой и дайте полностью высохнуть. Горшок будет выглядеть почти как новый, а регулярное повторение процедуры защитит от повторного налета.

Профилактика гораздо эффективнее борьбы с застарелыми пятнами. Этот простой способ поможет сохранить красоту ваших растений и их горшков.

