Рис с курицей в горшочках: быстрый рецепт — поставил в духовку и забыл

Рис с курицей в горшочках: быстрый рецепт — поставил в духовку и забыл. Ароматный, сытный и невероятно простой в приготовлении ужин, который идеально подойдет для всей семьи. Аппетитная хрустящая корочка и нежное мясо внутри!

Ингредиенты

  • Окорочок куриный — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Рис — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Приправа для курицы — по вкусу

Приготовление

  1. Куриный окорочок помойте и нарежьте мясо на некрупные кусочки. Хорошо натрите их смесью специй для курицы. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и выложите курицу. Обжаривайте до легкой корочки. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи к курице в сковороду и тушите всё вместе до готовности, пока лук не станет мягким.
  2. Разложите тушеную курицу с овощами поровну по трем керамическим горшочкам. Сверху в каждый горшочек насыпьте хорошо промытый рис. Аккуратно долейте в каждый горшочек горячую воду так, чтобы её уровень был примерно на 1,5–2 см выше риса. Посолите по вкусу, закройте горшочки крышками и поставьте в заранее разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут до готовности риса.

Ранее мы готовили курицу в сухарях под сыром и томатным соусом. 15 минут, и вкусный обед готов!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
