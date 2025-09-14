Рис с курицей в горшочках: быстрый рецепт — поставил в духовку и забыл

Рис с курицей в горшочках: быстрый рецепт — поставил в духовку и забыл. Ароматный, сытный и невероятно простой в приготовлении ужин, который идеально подойдет для всей семьи. Аппетитная хрустящая корочка и нежное мясо внутри!

Ингредиенты

Окорочок куриный — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Рис — 100 г

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Приправа для курицы — по вкусу

Приготовление

Куриный окорочок помойте и нарежьте мясо на некрупные кусочки. Хорошо натрите их смесью специй для курицы. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и выложите курицу. Обжаривайте до легкой корочки. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи к курице в сковороду и тушите всё вместе до готовности, пока лук не станет мягким. Разложите тушеную курицу с овощами поровну по трем керамическим горшочкам. Сверху в каждый горшочек насыпьте хорошо промытый рис. Аккуратно долейте в каждый горшочек горячую воду так, чтобы её уровень был примерно на 1,5–2 см выше риса. Посолите по вкусу, закройте горшочки крышками и поставьте в заранее разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут до готовности риса.

