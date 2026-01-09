Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:30

Апельсиновый «плов» с курицей — просто смешать и запечь в духовке: шикарный вкус без возни и мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Апельсиновый плов с курицей удивляет с первого раза: минимум усилий, яркий аромат и вкус, будто готовили для праздничного стола. Курица получается невероятно мягкой и сочной, рис пропитывается апельсиновым соком, мёдом и специями, а вся кухня наполняется тёплым цитрусовым ароматом.

Ингредиенты: куриное мясо (любые части) — 700 г, рис — 250 г, апельсиновый сок — из 1 апельсина, апельсин — несколько тонких кружочков, мёд — 1 ст. л., карри — 1 ч. л. без горки, соль — по вкусу, красный молотый перец — 0,5 ч. л., подсолнечное масло — 2 ст. л., вода или бульон — 400–450 мл.

Приготовление: смешайте апельсиновый сок, мёд, карри, соль, красный перец и масло — это будет маринад. Курицу нарежьте порционными кусочками, тщательно перемешайте с маринадом и оставьте минимум на 1–2 часа. Рис промойте до прозрачной воды и выложите ровным слоем в форму для запекания. Сверху распределите маринованную курицу вместе с соусом, добавьте кружочки апельсина и аккуратно влейте горячую воду или бульон. Накройте форму фольгой и запекайте при 200–220 °C около 35–40 минут. Затем снимите фольгу и дайте блюду подрумяниться ещё 10–15 минут.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и пачки бекона. Фасолевый суп с копченостями: спасает, когда нужно быстро и сытно.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт, который захочется повторить: рис с овощами и фаршем — когда нужно быстро накормить семью
Общество
Рецепт, который захочется повторить: рис с овощами и фаршем — когда нужно быстро накормить семью
Домашняя «Курочка-пельмень» с грибами под хрустящим тестом. Разрезаешь — внутри ароматный бульон
Общество
Домашняя «Курочка-пельмень» с грибами под хрустящим тестом. Разрезаешь — внутри ароматный бульон
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Семья и жизнь
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Бросьте жарить курицу! Скандинавский пирог с сырной корочкой куда вкуснее
Семья и жизнь
Бросьте жарить курицу! Скандинавский пирог с сырной корочкой куда вкуснее
Мягкий и сочный кекс с апельсином и корицей: десерт, который удивит гостей
Семья и жизнь
Мягкий и сочный кекс с апельсином и корицей: десерт, который удивит гостей
рис
курица
плов
простой рецепт
апельсины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.