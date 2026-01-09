Апельсиновый «плов» с курицей — просто смешать и запечь в духовке: шикарный вкус без возни и мороки

Апельсиновый «плов» с курицей — просто смешать и запечь в духовке: шикарный вкус без возни и мороки

Апельсиновый плов с курицей удивляет с первого раза: минимум усилий, яркий аромат и вкус, будто готовили для праздничного стола. Курица получается невероятно мягкой и сочной, рис пропитывается апельсиновым соком, мёдом и специями, а вся кухня наполняется тёплым цитрусовым ароматом.

Ингредиенты: куриное мясо (любые части) — 700 г, рис — 250 г, апельсиновый сок — из 1 апельсина, апельсин — несколько тонких кружочков, мёд — 1 ст. л., карри — 1 ч. л. без горки, соль — по вкусу, красный молотый перец — 0,5 ч. л., подсолнечное масло — 2 ст. л., вода или бульон — 400–450 мл.

Приготовление: смешайте апельсиновый сок, мёд, карри, соль, красный перец и масло — это будет маринад. Курицу нарежьте порционными кусочками, тщательно перемешайте с маринадом и оставьте минимум на 1–2 часа. Рис промойте до прозрачной воды и выложите ровным слоем в форму для запекания. Сверху распределите маринованную курицу вместе с соусом, добавьте кружочки апельсина и аккуратно влейте горячую воду или бульон. Накройте форму фольгой и запекайте при 200–220 °C около 35–40 минут. Затем снимите фольгу и дайте блюду подрумяниться ещё 10–15 минут.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и пачки бекона. Фасолевый суп с копченостями: спасает, когда нужно быстро и сытно.