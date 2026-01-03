Новый год — 2026
03 января 2026 в 18:00

Банка фасоли и пачка бекона — фасолевый суп с копченостями: спасает, когда нужно быстро и сытно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим вкусный фасолевый суп! Иногда для вкусного домашнего супа не нужны долгие замачивания и сложные заготовки. Банка консервированной фасоли и ароматный бекон делают этот суп насыщенным, густым и очень уютным. Отличный вариант для буднего обеда или ужина, когда хочется «чего-нибудь копченого».

Ингредиенты: фасоль консервированная в банке — 1 банка (400 г), картофель — 3 шт., бекон — 200 г, охотничьи колбаски — 3-4 шт., лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, черный молотый перец — щепотка, лавровый лист — 1 шт., свежий укроп — 1 пучок, вода или бульон — около 1,5 л.

Приготовление: картофель очищают, нарезают кубиками и отваривают в воде или бульоне до полуготовности. Пока он варится, лук мелко режут и обжаривают на растительном масле до мягкости, добавляют тертую морковь, измельченный чеснок и готовят еще пару минут. К овощам кладут томатную пасту, перемешивают и прогревают 2-3 минуты. Бекон нарезают полосками, охотничьи колбаски — кружочками и быстро обжаривают на отдельной сковороде до румяности. В кастрюлю с картофелем добавляют консервированную фасоль вместе с жидкостью, овощную зажарку, бекон и колбаски, кладут лавровый лист, соль и перец по вкусу и варят все вместе около 5–7 минут. В конце добавляют мелко нарезанный укроп, снимают суп с огня и дают ему немного настояться.

Ранее мы готовили шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный. Идеальная еда после праздников.

Проверено редакцией
