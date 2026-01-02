Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников

Шведский суп — настоящий комфорт-фуд: мягкие фрикадельки, сливочный бульон и лёгкая пикантность делают его особенно домашним. Он получается сытным, но не тяжёлым, и отлично подходит для семейного обеда или ужина. Готовишь один раз — а потом все просят добавку.

Ингредиенты: для фрикаделек: фарш — 500 г, панировочные сухари — 50 г, молоко — 100 мл, яйцо — 1 шт., сушёный чеснок — щепотка, свежая петрушка — 2 веточки, соль и чёрный перец — по вкусу; для заправки: пшеничная мука — 2 ст. л., сливочное масло — 30 г, куриный бульон или вода — 1 стакан; для супа: куриный бульон или вода — 1,5 л, жирные сливки — 200 мл, соевый соус — 1 ст. л., белый винный уксус — 1 ч. л., макароны — 100 г.

Приготовление: сухари заливают молоком и дают набухнуть, затем соединяют с фаршем, яйцом, чесноком, мелко нарезанной петрушкой, солью и перцем, хорошо вымешивают и слегка отбивают массу. Формируют фрикадельки размером с грецкий орех, выкладывают на противень с пергаментом и запекают при 180 °C 15–20 минут. В кастрюле с толстым дном муку прогревают на сильном огне, постоянно помешивая, до лёгкого орехового аромата, снимают с огня, добавляют сливочное масло и размешивают до гладкости, затем вливают стакан бульона и возвращают на слабый огонь. Когда соус начинает густеть, добавляют оставшийся бульон, засыпают макароны и варят до готовности. В готовящийся суп кладут фрикадельки, добавляют соевый соус, уксус и сливки, аккуратно прогревают, не доводя до кипения. Перед подачей посыпают свежей петрушкой.

