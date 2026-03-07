Зимняя Олимпиада — 2026
Перешла на простые ужины из доступных продуктов: фрикадельки в луковом соусе — настоящая находка

Перешла на простые ужины из доступных продуктов! Фрикадельки в луковом соусе теперь любимое блюдо. Не рецепт, а настоящая находка.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец. Для соуса: 3–4 крупные луковицы, 2 ст. л. муки, 500 мл воды, соль, перец, лавровый лист.

Рецепт: в фарш добавьте яйцо, сухари, соль, перец, тщательно вымесите и сформируйте небольшие фрикадельки. Лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета (около 10–15 минут). Посыпьте лук мукой, перемешайте и прогрейте минуту. Постепенно влейте воду, помешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Выложите в соус фрикадельки, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25–30 минут до готовности. Подавайте с любым гарниром.

Ранее стало известно, как приготовить голубцы в пекинской капусте: они чуть ли не сами заворачиваются.

