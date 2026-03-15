Этот карри-рамен с фаршем — мой личный портал в Азию. Горячий, пряный, с вешенками и идеальным яйцом пашот

Этот карри-рамен с фаршем — мой личный портал в Азию. Горячий, пряный, с вешенками и идеальным яйцом пашот

Рамен — это не просто суп с лапшой, а целая философия комфорта и глубины вкуса. Мой вариант — это дань уважения азиатским традициям, адаптированным для домашней кухни. Здесь обжаренный фарш с имбирем и чесноком создает насыщенную основу, вешенки добавляют благородный грибной акцент, а паста и порошок карри дарят то самое согревающее тепло с восточным характером.

Что понадобится

Фарш свино-говяжий — 300 г; лапша быстрого приготовления — 1 брикет; вешенки — 150 г; чеснок — 2 зубчика; корень имбиря свежий — 2 см; зеленый лук — 3–4 пера; куриный бульон — 500 мл; паста карри — 1 ст. л.; порошок карри — 1 ч. л.; соевый соус — 2 ст. л.; кунжутное масло — 1 ст. л.; яйцо куриное — 1 шт.; кунжут семена — для подачи; перец чили хлопьями — по вкусу; соль — по вкусу.

Как я его готовлю

В кастрюле с толстым дном разогреваю кунжутное масло на среднем огне. Выкладываю фарш и обжариваю 5–6 минут, активно разбивая лопаткой, чтобы не оставалось крупных комков. Пока фарш готовится, мелко натираю чеснок и имбирь, а вешенки нарезаю некрупными ломтиками. Зеленый лук шинкую, отделяя белую часть от зеленой. К подрумяненному фаршу добавляю чеснок, имбирь и белую часть лука, обжариваю около минуты до появления потрясающего аромата. Следом ввожу пасту и порошок карри, хорошо перемешиваю и прогреваю специи еще минуту. Затем вливаю куриный бульон и соевый соус, добавляю нарезанные вешенки. Довожу до кипения, пробую и приправляю солью и хлопьями чили по вкусу. Убавляю огонь и варю основу 3–4 минуты.

Аккуратно вбиваю в суп яйцо, стараясь его не повредить, и сразу кладу брикет лапши (без приправы из пакетика). Готовлю еще 3 минуты, чтобы лапша размягчилась, а яйцо схватилось до состояния «пашот». Снимаю с огня, разливаю по глубоким пиалам, посыпаю зеленым луком и щедро — поджаренным кунжутом.

