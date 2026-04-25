«Это может быть иллюзией»: экс-глава ЦРУ раскрыл три урока войны с Ираном Экс-глава ЦРУ Бернс: война США с Ираном дала Вашингтону несколько важных уроков

Ближневосточный конфликт дал Вашингтону несколько важных уроков, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», заявил бывший директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, которые передает The New York Times, в дипломатии редко удается достичь совершенства, особенно при «идеологически настроенном и укоренившемся режиме».

Обезглавливание руководства может показаться привлекательным кратчайшим путем, но, как быстро обнаружила эта администрация [США] в Иране, это может быть иллюзией, — отметил Бернс.

Первым уроком он назвал вывод, что эффективное решение сложных внешнеполитических проблем требует много времени и терпения. Второй урок — понимание, что ничто не заменит использования всех инструментов национальной безопасности: дипломатии без военного влияния недостаточно, но одной лишь силой без кропотливой дипломатии успеха не добиться.

Третий, важнейший урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь множит проблемы, добавил экс-глава ЦРУ. Кроме того, США подорвали доверие стран Персидского залива, которое у них было, а также своих европейских союзников, резюмировал Бернс.

Ранее представитель Министерства обороны Исламской Республики Реза Талаиник заявил, что Соединенные Штаты ищут возможность достойно выйти из конфликта с Ираном. По его словам, американская сторона увязла в «болоте» военного противостояния.