25 апреля 2026 в 17:55

Переговоры Ирана и США в Исламабаде сорвались

NYP: делегация Ирана покинула Исламабад, не встретившись с представителями США

Фото: Str/XinHua/Global Look Press
Делегация Ирана решила покинуть Исламабад в субботу, 25 апреля, написала в соцсети Х журналист New York Post Кейтлин Дорнбос. Представители Исламской Республики так и не встретились с переговорщиками из США.

Иранская делегация в Пакистане сейчас покидает Исламабад, так и не встретившись с американскими официальными лицами, — написала журналистка.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил на переговорах в Исламабаде, что Тегеран полностью доверяет посредническим усилиям Пакистана в диалоге между Ираном и США. Дипломат подчеркнул, что иранские власти не искали иных посредников.

Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран не питает иллюзий относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. По словам дипломата, Вашингтон уже не раз выходил из переговорного процесса. Джалали также отметил, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны».

Также посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан заявил, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном, «держа палец на спусковом крючке». Дипломат подчеркнул: страна находится в полной боевой готовности, а сам диалог проходит в особом режиме ввиду недоверия к американской стороне.

