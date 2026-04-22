Иран ведет «вооруженные переговоры» с США Посол Ирана заявил о готовности к конфликту во время переговоров с США

Тегеран продолжает переговоры с Вашингтон, «держа палец на спусковом крючке», заявил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан. Он подчеркнул, что страна находится в состоянии боевой готовности, а сам диалог проходит в особенном режиме из-за недоверия к американской стороне.

Иран участвует в переговорах, которые мы называем «вооруженными переговорами», потому что мы не доверяем американской стороне, — сказал дипломат.

Мир Масуд Хосейниан отметил, что Иран готов к любому развитию событий. Переговоры оцениваются как часть более широкого противостояния.

Мы участвуем в переговорах, держа пальцы на спусковом крючке, готовые защищать нашу землю и наш народ любыми необходимыми средствами, — заявил он.

По словам посла, иранское руководство, армия и население находятся в состоянии полной готовности к возможному конфликту. Он также добавил, что Иран, по его мнению, уже продемонстрировал готовность выдерживать последствия противостояния, а международному сообществу предстоит реагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее Иран отверг заявление США о прекращении огня. По данных местных СМИ, Тегеран считает, что слова Вашингтона не имеют обязательной силы, так как были озвучены в одностороннем порядке.