Иран не признал перемирие, объявленное США

Иран не признает объявленное США прекращение огня, сообщает государственное телевидение Исламской Республики. Согласно данным местных СМИ, Тегеран считает, что одностороннее заявление Белого дома не имеет обязательной силы, поэтому власти будут действовать исходя из собственных национальных интересов.

Тегеран не признает объявленное (президентом США Дональдом) Трампом прекращение огня, имеет полное право не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами, — говорится в сообщении иранского гостелевидения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.

От переговоров с Вашингтоном делегация Тегерана уже отказывалась. Так, диалог, запланированный на 22 апреля в Исламабаде, не состоится.

До этого американский лидер говорил, что у него нет в планах продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также он выступил с обвинением Ирана в многократном срыве договоренностей о прекращении огня. Однако президент не уточнил детали и не представил никаких доказательств своим обвинениям.