Иран неожиданно отказался от переговоров с США Иран официально отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде

Иранская делегация не будет участвовать в переговорах с США, запланированных на 22 апреля в Исламабаде, передает Tasnim. Соответствующее решение было доведено до пакистанской стороны.

Отказ от участия в переговорах является окончательным, подчеркнули в источнике. Отмечается, что в Тегеране не видят условий для возобновления консультаций, поскольку США, по их оценке, препятствуют достижению приемлемого соглашения.

В результате переговорный процесс в Исламабаде пройдет без участия иранской делегации. В Иране считают, что на текущем этапе перспектив для диалога с США не наблюдается.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, американский министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф экстренно прибыли в Белый дом. Их визит произошел на фоне сообщений о переносе вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также американский лидер обвинил Иран в многократном срыве договоренностей о прекращении огня, однако не уточнил детали и не представил никаких доказательств своим обвинениям.