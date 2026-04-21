21 апреля 2026 в 23:18

Иран неожиданно отказался от переговоров с США

Иран официально отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде

Иранская делегация не будет участвовать в переговорах с США, запланированных на 22 апреля в Исламабаде, передает Tasnim. Соответствующее решение было доведено до пакистанской стороны.

Отказ от участия в переговорах является окончательным, подчеркнули в источнике. Отмечается, что в Тегеране не видят условий для возобновления консультаций, поскольку США, по их оценке, препятствуют достижению приемлемого соглашения.

В результате переговорный процесс в Исламабаде пройдет без участия иранской делегации. В Иране считают, что на текущем этапе перспектив для диалога с США не наблюдается.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, американский министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф экстренно прибыли в Белый дом. Их визит произошел на фоне сообщений о переносе вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также американский лидер обвинил Иран в многократном срыве договоренностей о прекращении огня, однако не уточнил детали и не представил никаких доказательств своим обвинениям.

В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома
Синоптик ответил, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды
Мадьяр рассказал, когда вступит в должность премьер-министра Венгрии
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
