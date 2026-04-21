Ключевые чиновники США экстренно прибыли в Белый дом CNN: Вэнс, Рубио и Хегсет экстренно прибыли в Белый дом из-за ситуации с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, американский министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф экстренно прибыли в Белый дом, передает CNN. Их визит произошел на фоне сообщений о переносе вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.

Журналист CNN Алехандра Харамильо в соцсети X написала, что камеры телеканала зафиксировали вход Вэнса, Рубио, Хегсета и Рэтклиффа в Белый дом в течение последнего часа. Отмечается, что появление высокопоставленных чиновников вызвало внимание на фоне международной повестки.

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Иран пока не подтвердил готовность принять участие в переговорах с США в Исламабаде. Пакистан прилагает искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эта работа продолжается, отметил он.

До этого в МИД Ирана заявили, что Тегеран до конца не определился с участием в переговорах с США из-за противоречивых сигналов Вашингтона. Окончательное решение пока не принято, иранская сторона ждет, что мероприятие будет ориентировано на результат.