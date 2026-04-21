Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 23:10

Ключевые чиновники США экстренно прибыли в Белый дом

CNN: Вэнс, Рубио и Хегсет экстренно прибыли в Белый дом из-за ситуации с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, американский министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф экстренно прибыли в Белый дом, передает CNN. Их визит произошел на фоне сообщений о переносе вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.

Журналист CNN Алехандра Харамильо в соцсети X написала, что камеры телеканала зафиксировали вход Вэнса, Рубио, Хегсета и Рэтклиффа в Белый дом в течение последнего часа. Отмечается, что появление высокопоставленных чиновников вызвало внимание на фоне международной повестки.

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Иран пока не подтвердил готовность принять участие в переговорах с США в Исламабаде. Пакистан прилагает искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эта работа продолжается, отметил он.

До этого в МИД Ирана заявили, что Тегеран до конца не определился с участием в переговорах с США из-за противоречивых сигналов Вашингтона. Окончательное решение пока не принято, иранская сторона ждет, что мероприятие будет ориентировано на результат.

США
Иран
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Пит Хегсет
Джон Рэтклифф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.