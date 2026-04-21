21 апреля 2026 в 19:45

«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США

МИД Ирана: Тегеран ждет, что США в переговорах будут ориентированы на результат

Иран до конца не определился с участием в переговорах с США из-за противоречивых сигналов Вашингтона, заявили в МИД Исламской Республики. Представители Тегерана ждут, что мероприятие будет ориентировано на результат, передала сообщение гостелерадиокомпания страны.

Окончательное решение об участии в консультациях пока не принято, но дело тут не в нерешительности, а в противоречивых сигналах. Когда мы увидим, что переговоры ориентированы на результат, мы решим, будем ли в них участвовать, — сказано в сообщении.

Ранее политолог и историк Вадим Мингалев заявил, что в процессе переговоров между США и Ираном Тегеран, вероятно, выдвинет требование о разблокировке Ормузского пролива. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп в свою очередь может настаивать на том, чтобы Иран никогда не обзавелся ядерным оружием.

Кроме того, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис написал, что Иран не станет уступать в диалоге с Соединенными Штатами. По мнению военного, любые угрозы в адрес Тегерана дают лишь противоположный результат.

