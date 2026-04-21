В США признали провал одной стратегии по отношению к Ирану Подполковник Дэвис: Иран заявил об ужесточении позиции по переговорам с США

Иран не смягчит свою позицию в диалоге с США, написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х. По его словам, угрозы в адрес Тегерана приводят к обратному эффекту.

Позиция Ирана ужесточается. <…> Если президент [США Дональд] Трамп считал, что его серьезные угрозы запугают Иран и заставят его подчиниться, то, похоже, это приводит к обратному эффекту. Вероятно, мы движемся к новой войне, — написал он.

Ранее Дэвис заявил, что ложь Трампа по поводу Ормузского пролива лишь затягивает конфликт с Ираном. Кроме того, по его словам, громкие и порой провокационные заявления республиканца — это удар по имиджу страны.

До этого Дэвис заявил, что Трамп во время вечернего обращения оскорбил союзников. По его словам, глава Белого дома вел себя вызывающе, учитывая, что именно США начали войну, а их партнеры вынуждены «расхлебывать последствия». Хотя Трамп утверждает, что ВС США являются лучшими в мире, при этом они не могут разблокировать Ормузский пролив.