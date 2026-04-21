Стало известно, согласился ли Иран на переговоры с США в Исламабаде Тарар: Иран пока не согласился на переговоры с США в Исламабаде

Иран пока не подтвердил готовность принять участие в переговорах с США в Исламабаде, заявил в соцсети X министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. Он добавил, что его страна прилагает усилия для организации диалога.

Официальный ответ иранской стороны о подтверждении участия делегации в мирных переговорах в Исламабаде по-прежнему ожидается. Пакистан приложил искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эти усилия продолжаются, — отметил глава ведомства.

Ранее политолог и историк Вадим Мингалев заявил, что в ходе переговоров между США и Ираном Исламская Республика может поставить вопрос о разблокировке Ормузского пролива. Он отметил, что в ответ глава Белого дома Дональд Трамп может потребовать гарантий того, что Иран никогда не получит ядерного оружия.

До этого Трамп заявил, что не планирует продлевать действующий режим перемирия с Ираном. На соответствующий вопрос он ответил категорическим отказом. Также американский лидер обвинил Иран в многократном срыве договоренностей о прекращении огня, однако не уточнил детали и не представил никаких доказательств своим обвинениям.