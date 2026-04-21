21 апреля 2026 в 14:45

Трамп предъявил Ирану серьезное обвинение

Трамп обвинил Иран в многократных нарушениях режима прекращения огня

Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран многократно нарушал режим прекращения огня, заявил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Американский лидер не привел никаких деталей и не подкрепил свои слова доказательствами.

Иран много раз нарушал режим прекращения огня! — высказался он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность сохранения перемирия и недопустимость возобновления вооруженной эскалации на Ближнем Востоке. В свою очередь, Аракчи ознакомил Лаврова с позицией Тегерана относительно нарушений режима прекращения огня, допущенных Соединенными Штатами.

До этого сообщалось, что главную угрозу для безопасного судоходства в проливе представляет так называемый москитный флот КСИР. По информации источника, регулярный флот Исламской Республики потерял в результате боевых действий более 90% кораблей, тогда как катера, ракеты и беспилотные летательные аппараты уничтожены лишь наполовину.

