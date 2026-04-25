В Иране назвали страну, которой доверяют переговорный процесс с США Аракчи: Иран доверяет Пакистану в роли посредника в переговорах с США

Тегеран не сомневается в серьезности намерений пакистанской стороны как посредника в переговорном процессе между Ираном и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на переговорах в Исламабаде. Дипломат подчеркнул, что Иран не искал другого посредника, передает телеканал Al Hadath.

Ранее официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаиник заявил, что Соединенные Штаты ищут возможность достойно выйти из конфликта, поскольку увязли в «болоте» военного противостояния. По его словам, иранская военная мощь одерживает верх, поэтому враг пытается сохранить лицо и выбраться из войны.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия не участвует в качестве посредника в переговорном процессе по иранскому урегулированию, тем более на фоне повторного закрытия Ормузского пролива. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова оказать любую необходимую помощь для достижения мирного соглашения, если все стороны конфликта сочтут это целесообразным.