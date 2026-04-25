Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 16:24

В Иране назвали страну, которой доверяют переговорный процесс с США

Аракчи: Иран доверяет Пакистану в роли посредника в переговорах с США

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Тегеран не сомневается в серьезности намерений пакистанской стороны как посредника в переговорном процессе между Ираном и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на переговорах в Исламабаде. Дипломат подчеркнул, что Иран не искал другого посредника, передает телеканал Al Hadath.

Ранее официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаиник заявил, что Соединенные Штаты ищут возможность достойно выйти из конфликта, поскольку увязли в «болоте» военного противостояния. По его словам, иранская военная мощь одерживает верх, поэтому враг пытается сохранить лицо и выбраться из войны.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия не участвует в качестве посредника в переговорном процессе по иранскому урегулированию, тем более на фоне повторного закрытия Ормузского пролива. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова оказать любую необходимую помощь для достижения мирного соглашения, если все стороны конфликта сочтут это целесообразным.

Мир
Ближний Восток
Иран
США
Пакистан
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь России нашло свое призвание
Захарова раскрыла, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптик раскрыл, когда в Москве ждать траву из-за снега и ливней
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.