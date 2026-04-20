Песков ответил на вопрос о посредничестве России в переговорах по Ирану

Россия в настоящее время не выступает посредником в переговорах по иранскому урегулированию, особенно на фоне повторной блокировки Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова оказать любое востребованное содействие для достижения мирного соглашения, если стороны сочтут это полезным, передает ТАСС.

В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. <...> Безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.

Ранее сообщалось, что Тегеран на переговорах с Вашингтоном запросил существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму свыше $20 млрд (1,5 трлн рублей). Разногласия по ключевым вопросам, включая ядерную программу, сохраняются. Американские санкции предусматривают ограничения на экспорт иранской нефти, доступ банковской системы к международным расчетам, а также запрет на инвестиции в энергетический сектор и военно-промышленный комплекс.