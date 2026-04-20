20 апреля 2026 в 12:51

Песков ответил на вопрос о посредничестве России в переговорах по Ирану

Песков: Россия сейчас не является посредником в переговорах по Ирану

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия в настоящее время не выступает посредником в переговорах по иранскому урегулированию, особенно на фоне повторной блокировки Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова оказать любое востребованное содействие для достижения мирного соглашения, если стороны сочтут это полезным, передает ТАСС.

В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. <...> Безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.

Ранее сообщалось, что Тегеран на переговорах с Вашингтоном запросил существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму свыше $20 млрд (1,5 трлн рублей). Разногласия по ключевым вопросам, включая ядерную программу, сохраняются. Американские санкции предусматривают ограничения на экспорт иранской нефти, доступ банковской системы к международным расчетам, а также запрет на инвестиции в энергетический сектор и военно-промышленный комплекс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

