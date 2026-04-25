В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона Депутат Толмачев: Румыния обвиняет Россию в запуске дрона из-за русофобии

Румыния обвинила Россию в запуске дрона из-за русофобии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, истинное происхождение беспилотника является неудобной правдой для Бухареста, который закрывает глаза на действия украинской стороны.

Безосновательные утверждения румынской стороны насчет принадлежности дрона служат подтверждением того, что в европейской политике царит оголтелая русофобия. Что понадобилось в Румынии беспилотнику из России, совершенно непонятно. Скорее всего, как это было в похожем случае с падением ракеты в Польше, техника принадлежала Украине. Не удивимся, если национальность нового беспилотника также окажется политически неудобной для Бухареста, — заявил он.

Депутат отметил, что вызов российского посла в МИД Румынии является спекулятивным шагом без четкого обоснования. По его словам, заведомое обвинения России является ошибочным шагом.

Ранее МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. До этого Министерство обороны республики сообщило, что обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии.