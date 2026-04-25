25 апреля 2026 в 18:21

В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона

Депутат Толмачев: Румыния обвиняет Россию в запуске дрона из-за русофобии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Румыния обвинила Россию в запуске дрона из-за русофобии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, истинное происхождение беспилотника является неудобной правдой для Бухареста, который закрывает глаза на действия украинской стороны.

Безосновательные утверждения румынской стороны насчет принадлежности дрона служат подтверждением того, что в европейской политике царит оголтелая русофобия. Что понадобилось в Румынии беспилотнику из России, совершенно непонятно. Скорее всего, как это было в похожем случае с падением ракеты в Польше, техника принадлежала Украине. Не удивимся, если национальность нового беспилотника также окажется политически неудобной для Бухареста, — заявил он.

Депутат отметил, что вызов российского посла в МИД Румынии является спекулятивным шагом без четкого обоснования. По его словам, заведомое обвинения России является ошибочным шагом.

Ранее МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. До этого Министерство обороны республики сообщило, что обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии.

Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь России нашло свое призвание
Захарова раскрыла, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптик раскрыл, когда в Москве ждать траву из-за снега и ливней
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
Дальше
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
