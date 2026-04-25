Захарова отреагировала на вызов российского посла в МИД Румынии

25 апреля 2026 в 19:03

Захарова: Россия использует вызов посла в МИД Румынии для изложения взглядов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия использует вызов посла в МИД Румынии для изложения своих взглядов на разные проблемы, заявила РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва может делать это регулярно.

Мы всегда используем любой вызов посла <...> для того, чтобы еще раз аргументированно, с фактами на руках, изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам, — сказала Захарова.

Ранее МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. До этого Министерство обороны республики сообщило, что обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии.

Между тем депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что Румыния обвинила Россию в запуске дрона из-за русофобии. По его словам, истинное происхождение беспилотника является неудобной правдой для Бухареста, который закрывает глаза на действия украинской стороны.

До этого на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные фрагменты не представляли опасности для населения.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
