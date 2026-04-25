25 апреля 2026 в 19:28

Российская теннисистка разгромила 117-ю ракетку мира

Теннисистка Андреева четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000

Мирра Андреева Фото: IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В третьем круге 18-летняя спортсменка, сеяная под девятым номером, победила венгерку Далму Галфи (117-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет еще одна представительница Венгрии — Анна Бондарь (63-й номер рейтинга WTA). Андреева дошла до 1/8 финала в Мадриде уже четвертый раз подряд, а в предыдущие два года она выбывала на стадии 1/4 финала.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге, являясь лучшей из россиянок. На ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Ранее в третьей игре первого раунда плей-офф НБА форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дени Авдия лишился половины зуба. В концовке второй четверти защитник «Сан-Антонио Сперс» Де’Аарон Фокс во время прохода к кольцу угодил локтем в лицо израильскому баскетболисту.

Кроме того, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт подписал приказ о повышении жесткости лимита на легионеров в российском футболе, начиная с сезона-2026/27. По действующим правилам, клубы РПЛ могут заявлять 13 иностранцев и выпускать на поле одновременно не более восьми из них.

Спорт
Россия
Мирра Андреева
Теннис
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

