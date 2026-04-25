Российская теннисистка разгромила 117-ю ракетку мира Теннисистка Андреева четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В третьем круге 18-летняя спортсменка, сеяная под девятым номером, победила венгерку Далму Галфи (117-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет еще одна представительница Венгрии — Анна Бондарь (63-й номер рейтинга WTA). Андреева дошла до 1/8 финала в Мадриде уже четвертый раз подряд, а в предыдущие два года она выбывала на стадии 1/4 финала.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге, являясь лучшей из россиянок. На ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

