Минспорт ужесточил лимит на легионеров Минспорт сократил число легионеров на поле в матчах РПЛ до семи человек

Минспорт России подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранцев и выпускать на поле восемь легионеров.

Сегодня в ходе встречи с руководством клубов Российской премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи, — написал он.

Он напомнил, что Россия — футбольный лидер по абсолютному числу занимающихся. В России построено 22 тыс. футбольных полей и почти 200 крытых манежей. При этом существует дисбаланс в финансировании этого вида спорта, уточнил Дегтярев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в РПЛ — дать детям и молодежи возможность попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта в этом вопросе.