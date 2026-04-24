24 апреля 2026 в 17:17

Минспорт ужесточил лимит на легионеров

Минспорт сократил число легионеров на поле в матчах РПЛ до семи человек

Михаил Дегтярев
Минспорт России подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранцев и выпускать на поле восемь легионеров.

Сегодня в ходе встречи с руководством клубов Российской премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи, — написал он.

Он напомнил, что Россия — футбольный лидер по абсолютному числу занимающихся. В России построено 22 тыс. футбольных полей и почти 200 крытых манежей. При этом существует дисбаланс в финансировании этого вида спорта, уточнил Дегтярев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в РПЛ — дать детям и молодежи возможность попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта в этом вопросе.

Михаил Дегтярев
РПЛ
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

