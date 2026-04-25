Звезда «Портленда» лишился половины зуба

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дени Авдия потерял половину зуба в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Сан-Антонио Сперс». В конце второй четверти защитник «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс при прорыве к кольцу попал локтем в лицо израильскому баскетболисту.

В результате удара у Авдии сломался передний зуб. Фокс выразил недовольство решением судей, которые зафиксировали фол в атаке, и получил техническое замечание. «Сан-Антонио» взял челлендж, решение пересмотрели — персональное замечание получил уже Авдия.

Ранее форвард уфимской команды «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов получил повреждение, после которого его эвакуировали со льда на носилках. Хоккеисту потребовалась медицинская помощь в третьей встрече второго раунда Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

До этого тренер Жорж Жезуш сообщил, что нападающему саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стало плохо в ходе матча с «Аль-Иттифаком». В общей сложности футболист провел на поле 89 минут.