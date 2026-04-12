12 апреля 2026 в 14:47

Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ

Кузнецов из «Салавата Юлаева» не смог подняться со льда после силового приема

Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму, после которой его унесли с площадки на носилках. Трансляция велась на сайте хоккейной лиги. Спортсмену потребовалась помощь во время третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива».

Встреча проходит в Уфе, после первого периода гости ведут со счетом 1:0. Форвард попал под силовой прием игрока «Локомотива» Александра Полунина, а затем ударился головой о борт.

Кузнецову 33 года. Начало сезона он провел в магнитогорском «Металлурге». В составе уфимской команды нападающий участвовал в 19 матчах, забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет.

Спорт
хоккеисты
КХЛ
Салават Юлаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

