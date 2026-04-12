Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму, после которой его унесли с площадки на носилках. Трансляция велась на сайте хоккейной лиги. Спортсмену потребовалась помощь во время третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива».

Встреча проходит в Уфе, после первого периода гости ведут со счетом 1:0. Форвард попал под силовой прием игрока «Локомотива» Александра Полунина, а затем ударился головой о борт.

Кузнецову 33 года. Начало сезона он провел в магнитогорском «Металлурге». В составе уфимской команды нападающий участвовал в 19 матчах, забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет.