Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ Овечкин вторым в истории забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства.

В НХЛ отметили, что капитан «Вашингтона» стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось преодолеть рубеж в 1000 голов за всю карьеру. При этом 923 шайбы были заброшены Овечкиным в 1562 матчах регулярных чемпионатов, а еще 77 — в 161 игре плей-офф.

Абсолютный рекорд НХЛ по этому показателю по-прежнему принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов (894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф). Александру Овечкину 40 лет, он проводит 21-й сезон в лиге и является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин продолжил покорять новые вершины. В матче регулярного чемпионата против «Оттавы» он забросил свою 450-ю шайбу в домашних играх, обойдя легендарного канадца Горди Хоу (449).