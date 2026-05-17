Еще девять вражеских целей сбили над Москвой

17 мая 2026 в 03:14

Собянин: силы ПВО уничтожили еще девять летевших на Москву беспилотников

ПВО России уничтожила еще девять беспилотника ВСУ на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, специалисты уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник. По данным регионального оперштаба, дрон сдетонировал на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.

До этого российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

Кроме того, в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

