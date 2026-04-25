Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем американском лидере Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были грязнее, чем сейчас, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети Truth Social. Глава Белого дома также отметил, что улицы походили на болото.

Хуссейн Обама, — написал Трамп.

Таким образом он подписал фотографию прямоугольного пруда с зеленой водой и тиной. На снимке изображен отражающий бассейн между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна. На следующем фото тот же объект предстает чистым и синего морского цвета. Снимок подписан уже фамилией нынешнего президента.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что президент США перекладывает ответственность за помощь Киеву на представителей Демократической партии. По словам эксперта, американский лидер все чаще заявляет о нежелании вмешиваться в дела Украины.

Кроме того, Трамп запросил у конгресса $152 млн (12,2 млрд рублей) на то, чтобы превратить знаменитую тюрьму «Алькатрас» из достопримечательности обратно в исправительное учреждение строгого режима. Однако этот проект натолкнулся на яростное сопротивление в Сан-Франциско, где туристическая отрасль является одной из ключевых в экономике.