Российский город примет один из матчей сборной РФ по футболу ТАСС: один из июньских матчей сборной России по футболу пройдет в Волгограде

Один из товарищеских матчей сборной России по футболу в июне состоится в Волгограде, рассказал ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Он связал это с тем, что местная команда «Ротор» хорошо показала себя в рамках соревнований Футбольной национальной лиги.

Волгоград переживает очередной футбольный бум. «Ротор» успешно выступает в Футбольной национальной лиге, борется за возвращение в РПЛ и лидирует по посещаемости в Первой лиге. Поэтому один из товарищеских матчей сборной России в июне мы решили провести на «Волгоград Арене», — сказал Митрофанов.

Генсек РФС добавил, что в этом году сборная России обязательно приедет в те регионы, где давно не играла. Даты июньских товарищеских матчей и соперники россиян пока не определены. Последний раз сборная играла в Волгограде.

