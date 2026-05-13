Колосков оценил вызов футболиста «Манчестер Юнайтед» в сборную России Колосков поддержал вызов Ибрагимова из МЮ в сборную России по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал включение 18-летнего Амира Ибрагимова из английского «Манчестер Юнайтед» в расширенный состав сборной России. В разговоре с Metaratings он отметил, что талантливая молодежь — плюс для футбола в стране.

Отношусь спокойно. Все согласовано с РФС. Если есть шанс посмотреть талантливого мальчишку, почему бы и не включить его в состав сборной? Я поддерживаю такой ход. Чем больше талантливой молодежи, тем лучше для российского футбола, — сказал Колосков.

Юный полузащитник выступает за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 15 матчах. Сборная России сыграет 28 мая с Египтом (в гостях), 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.