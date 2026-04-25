25 апреля 2026 в 20:13

На Западе назвали НАТО мертвым как политический союз

Эксперт Гайани: НАТО как союз мертв при вассальных отношениях Европы и США

НАТО функционирует, но ее коллективная сущность мертва на фоне вассальных отношений Европы с Соединенными Штатами, заявил в интервью газете Il Fatto Quotidiano военный эксперт Джанандреа Гайани. По его словам, будущее Альянса — в завершении его роли как политического инструмента, у которого больше нет влияния.

НАТО функционирует, но как альянс мертв. Будущее НАТО — в завершении ее роли как политического инструмента, у которого больше нет влияния. Хотя военные продолжат учения. С войной на Украине Альянс впал в кому, но с военной операцией против Ирана образовался разлом между США и европейскими союзниками, — заключил эксперт.

Гайани подтверждает свой тезис тем, что внутри Альянса каждый принимает единоличные решения: США — об операции против Ирана, а государства Балтии разрешают пролет украинских БПЛА, чтобы те наносили удары по российской территории. Эксперт также добавил, что подчинение Европы США началось еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене, а генсеки Альянса полностью подчиняются американской администрации.

Между тем депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что НАТО прекратит существование, если Альянс покинут США. По его словам, этот сценарий возможен, например, в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Кроме того, для многих стран непосилен взнос в 5% ВВП.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

