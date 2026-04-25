25 апреля 2026 в 20:28

Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими

Гладков: мирный житель ранен в результате удара дрона по автомобилю в Грайвороне

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Мужчина получил минно-взрывную травму в результате атаки дрона по автомобилю в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

ВСУ нанесли удары по семи муниципалитетам. Ранен мирный житель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в результате атаки дрона на легковой автомобиль в городе Грайвороне в Грайворонскую ЦРБ. Ему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги, — говорится в сообщении.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что ночная атака дронов ВСУ на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. По словам военного, Россия действует в рамках единой системы противодействия украинской агрессии.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники по Свердловской области с территории Харьковской или Сумской областей. По его словам, для совершения столь дальнего перелета дроны, вероятно, несли облегченную взрывчатку.

Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе
В Италии вступились за лишенного гражданства Британии из-за РФ полицейского
Скончался российский писатель-долгожитель
Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске
Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по ДНР
Дружба с Ходченковой, воздержание, новые фильмы: как живет актриса Вилкова
В Мали произошла попытка военного переворота
ПВО успешно поохотилась на «стаю» украинских дронов над регионами России
Столичным водителям неожиданно посоветовали пересесть на метро
Экс-секретарь Зеленского рассказала о риске потери регионов
ВСУ отправили резерв националистов к селу Рудня Сумской области
Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими
На Западе назвали НАТО мертвым как политический союз
Премьер Венгрии отказался от мандата
Российский город примет один из матчей сборной РФ по футболу
Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием
Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше
Пушилин рассказал, какую часть Донбасса контролируют ВСУ
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

