Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими Гладков: мирный житель ранен в результате удара дрона по автомобилю в Грайвороне

Мужчина получил минно-взрывную травму в результате атаки дрона по автомобилю в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

ВСУ нанесли удары по семи муниципалитетам. Ранен мирный житель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в результате атаки дрона на легковой автомобиль в городе Грайвороне в Грайворонскую ЦРБ. Ему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги, — говорится в сообщении.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что ночная атака дронов ВСУ на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. По словам военного, Россия действует в рамках единой системы противодействия украинской агрессии.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники по Свердловской области с территории Харьковской или Сумской областей. По его словам, для совершения столь дальнего перелета дроны, вероятно, несли облегченную взрывчатку.