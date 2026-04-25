Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) намерены вывезти за границу реликвии Александро-Невского собора в прифронтовом городе Славянск ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что раскольники упорно пытаются добиться передачи храма, чтобы перепродать его святыни в странах ЕС. При этом канонический приход еще в декабре провел собрание, на котором большинство верующих высказались за пребывание в составе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Раскольники ПЦУ намерены вывезти за границу реликвии Александро-Невского собора в Славянске. <...> Подписи в поддержку перехода в другую юрисдикцию <...> собирались фактически вне храма — «по домам и по подъездам», — поделился источник.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК задержали архимандрита канонической Украинской православной церкви Руфина, насельника Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Священнослужителя силой вытащили из такси и вывезли за пределы города, после чего доставили в учебный центр под Харьковом.