Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 21:31

Раскольники ПЦУ намерены вывезти за границу реликвии собора в Славянске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) намерены вывезти за границу реликвии Александро-Невского собора в прифронтовом городе Славянск ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что раскольники упорно пытаются добиться передачи храма, чтобы перепродать его святыни в странах ЕС. При этом канонический приход еще в декабре провел собрание, на котором большинство верующих высказались за пребывание в составе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК задержали архимандрита канонической Украинской православной церкви Руфина, насельника Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Священнослужителя силой вытащили из такси и вывезли за пределы города, после чего доставили в учебный центр под Харьковом.

Регионы
ДНР
Украина
ПЦУ
УПЦ
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.