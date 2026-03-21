Избран глава Киевского патриархата после смерти Филарета

Украинская православная церковь Киевского патриархата избрала нового предстоятеля после смерти Филарета — архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима, сообщил иерарх структуры Иоасаф Шибаев в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, голосование прошло в онлайн-формате из-за ограничений доступа во Владимирский собор.

Мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского. Поздравляем новоизбранного Никодима, — написал он.

Шибаев заявил, что избрание прошло «единственно правильным каноническим путем» и не связано с гражданскими процедурами. Он добавил, что регистрация нового устава станет одной из задач нового главы.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет скончался в возрасте 97 лет. Священнослужитель умер из-за остановки сердца. Он был иерархом РПЦ, который в 1990-е годы выступил за создание независимой украинской церкви и разорвал связь с Московским патриархатом.