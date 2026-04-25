Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал в соцсети X решение Лондона лишить переехавшего в Россию бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за связей с РФ. Он отметил, что Лондон «превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур».

Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал. Гражданина Британии лишили гражданства, потому что он живет в России и имеет свое мнение о [конфликте] на Украине, которое не нравится его правительству, — говорится в публикации.

Ранее правительство Великобритании сорвало сделку по покупке гольф-клуба на севере Англии российским бизнесменом Юрием Шамарой, усмотрев угрозу национальной безопасности. Клуб расположен рядом с железной дорогой, обслуживающей верфь по строительству атомных подводных лодок и хранилище ядерных отходов. Потенциальный покупатель отказался от сделки.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания и Франция в антироссийском угаре стремятся вывести спираль эскалации на ядерный уровень. По ее словам, цель европейских элит — запугать собственное население мифической угрозой со стороны России.