Захарова объяснила, к чему приведет антироссийский угар Европы Захарова: Британия и Франция стремятся вывести напряженность на ядерный уровень

Великобритания и Франция в антироссийском угаре стремятся вывести спираль эскалации на ядерный уровень, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, их цель — запугать собственное население якобы угрозой со стороны России.

Британские и французские власти, наравне с правящими элитами многих других европейских стран, которые находятся вот в таком антироссийском угаре, стремятся вывести спираль эскалации, напряженности теперь уже на новый уровень, на ядерный уровень. Зачем они это делают? Их вероятная цель еще больше запугать свое население мифической угрозой со стороны России, — отметила Захарова.

Ранее дипломат обращала внимание, что Европа продолжает проситься за стол переговоров по Украине, но при этом подливает масло в огонь конфликта. По ее словам, Европейский союз занял противоречивую позицию в вопросе урегулирования конфликта.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.