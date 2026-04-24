24 апреля 2026 в 14:19

Захарова объяснила, к чему приведет антироссийский угар Европы

Захарова: Британия и Франция стремятся вывести напряженность на ядерный уровень

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Великобритания и Франция в антироссийском угаре стремятся вывести спираль эскалации на ядерный уровень, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, их цель — запугать собственное население якобы угрозой со стороны России.

Британские и французские власти, наравне с правящими элитами многих других европейских стран, которые находятся вот в таком антироссийском угаре, стремятся вывести спираль эскалации, напряженности теперь уже на новый уровень, на ядерный уровень. Зачем они это делают? Их вероятная цель еще больше запугать свое население мифической угрозой со стороны России, — отметила Захарова.

Ранее дипломат обращала внимание, что Европа продолжает проситься за стол переговоров по Украине, но при этом подливает масло в огонь конфликта. По ее словам, Европейский союз занял противоречивую позицию в вопросе урегулирования конфликта.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

