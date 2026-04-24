«Масло в огонь»: Захарова о мольбах Европы по переговорам Захарова: Европа выпрашивает место за столом переговоров по Украине

Европа продолжает проситься за стол переговоров по Украине, но при этом подливает масло в огонь конфликта, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, ЕС занял противоречивую позицию.

Европейцы продолжают выклянчивать себе место за столом переговоров якобы для урегулирования конфликта <...> Но нельзя одной рукой подливать масло в огонь, а другой звонить во все колокола, требуя места за столом переговоров. Что-то из этого лишнее и друг другу явно противоречит, — отметила Захарова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в свою очередь информировал, что Россия позитивно воспринимает идею возобновления переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле. Министр подчеркнул, что сейчас эта тема не является для Москвы первостепенной.