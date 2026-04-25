ПВО успешно поохотилась на «стаю» украинских дронов над регионами России Средства ПВО за шесть часов уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами России

25 апреля т. г. в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что после утренней атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка, травматических повреждений у людей нет.

Между тем в Харьковской области российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 20 радиоэлектронных станций ВСУ. Их обнаружили с воздуха, после чего FPV-дроны с оптоволоконным управлением нанесли точные удары. Ликвидация станций улучшила связь и работу беспилотников на нескольких участках.