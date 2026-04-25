Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 22:01

Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь

Развожаев: ПВО уничтожила три воздушные цели над Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели, выпущенные Вооруженными силами Украины в сторону Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, перехват произошел в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент, — говорится в публикации.

Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности на фоне работы военных. Повреждений на земле зафиксировано не было, констатировал он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передавал, что один человек погиб, еще девять мирных жителей региона пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины. В Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного обстрела скончалась женщина.

Регионы
Севастополь
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.